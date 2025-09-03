Новости мира: Трамп обвинил РФ, КНР и КНДР в планировании заговора против США

Американский президент Дональд Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании заговора против США. Такой пост он опубликовал в соцсетях в тот момент, когда в Пекине проходил военный парад по случаю 80-летию окончания Второй мировой войны. В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что никакие заговоры никто не устраивал.

В Пакистане во время теракта погибли 11 человек, еще 40 пострадали. Террорист-смертник устроил взрыв в провинции Белуджистан на политическом митинге, где собрались сотни членов местной партии. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за совершенную атаку.

