03 сентября, 11:45

Политика

Новости мира: Трамп обвинил РФ, КНР и КНДР в планировании заговора против США

Военный эксперт объяснил значение освобождения Федоровки в зоне СВО

Россия запросила у Китая разъяснения по условиям безвизового въезда

Торжества по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне начались в Китае

ВС РФ освободили Федоровку в ДНР

Путин посетил масштабный военный парад в Пекине

Путин напомнил, что Россия не возражала против вступления Украины в Евросоюз

Путин заявил о возможности консенсуса по гарантиям безопасности для Украины

Си Цзиньпин назвал китайско-российские отношения образцом сотрудничества

Минобороны РФ сообщило о поражении бригад ВСУ в Сумской области

Американский президент Дональд Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании заговора против США. Такой пост он опубликовал в соцсетях в тот момент, когда в Пекине проходил военный парад по случаю 80-летию окончания Второй мировой войны. В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что никакие заговоры никто не устраивал.

В Пакистане во время теракта погибли 11 человек, еще 40 пострадали. Террорист-смертник устроил взрыв в провинции Белуджистан на политическом митинге, где собрались сотни членов местной партии. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за совершенную атаку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

