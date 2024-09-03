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03 сентября, 13:45

Политика

В Общественном штабе заявили о готовности Москвы к выборам

В Общественном штабе заявили о готовности Москвы к выборам

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3 сентября состоялось заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами Москве. Как рассказал председатель комиссии по развитию гражданского общества и общественного контроля Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев, уже подготовлен корпус наблюдателей. Их будет более 12 тысяч.

Кроме того, со всех избирательных участков будет поступать видео, а также будут работать группы реагирования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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