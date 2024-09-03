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03 сентября, 07:45

Политика

ВС РФ уничтожили бронеавтомобили и личный состав ВСУ в Курской области

ВС РФ уничтожили бронеавтомобили и личный состав ВСУ в Курской области

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Российские морпехи остановили продвижение колонны военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Штурмовики устроили засаду на пути противника. Все бронеавтомобили ВСУ уничтожены вместе с личным составом.

Кроме того, ВС РФ ликвидировали три американских пусковых установки Himars, с помощью которых украинская армия наносила удары по мирному населению. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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