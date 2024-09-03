ВС РФ уничтожили бронеавтомобили и личный состав ВСУ в Курской области

Российские морпехи остановили продвижение колонны военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Штурмовики устроили засаду на пути противника. Все бронеавтомобили ВСУ уничтожены вместе с личным составом.

Кроме того, ВС РФ ликвидировали три американских пусковых установки Himars, с помощью которых украинская армия наносила удары по мирному населению. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.