ВКС РФ нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени Одесской области

Российские военные разгромили при помощи беспилотников хранилища топлива ВСУ в порту Рени Одесской области. Как сообщает Минобороны РФ, все объекты поражены.

Кроме того, в Днепропетровской и Херсонской областях российские военные ликвидировали пункт управления беспилотниками и склады с боеприпасами украинских боевиков. За сутки ВС РФ отразили 13 атак на разных направлениях.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.