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03 сентября, 18:15

Политика

ВКС РФ нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени Одесской области

ВКС РФ нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени Одесской области

ВКС РФ нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в речному порту в Одесской области

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Российские военные разгромили при помощи беспилотников хранилища топлива ВСУ в порту Рени Одесской области. Как сообщает Минобороны РФ, все объекты поражены.

Кроме того, в Днепропетровской и Херсонской областях российские военные ликвидировали пункт управления беспилотниками и склады с боеприпасами украинских боевиков. За сутки ВС РФ отразили 13 атак на разных направлениях.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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