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03 сентября, 14:15

Политика

ВКС РФ нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в речному порту в Одесской области

ВКС РФ нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в речному порту в Одесской области

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ВКС России нанесли удар по хранилищам топлива украинской армии в речному порту в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Оборонное ведомство также показало работу разведывательно-ударного вертолета Ка-52. Экипаж точным ударом управляемой ракеты уничтожил боевую бронированную машину ВСУ.

Тем временем российские артиллеристы рассказали о том, как применяют в боевой работе буссоль. Это измерительный инструмент, который помогает бойцам ориентировать орудие в заданном направлении. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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