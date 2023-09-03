ВКС РФ нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в речному порту в Одесской области

ВКС России нанесли удар по хранилищам топлива украинской армии в речному порту в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Оборонное ведомство также показало работу разведывательно-ударного вертолета Ка-52. Экипаж точным ударом управляемой ракеты уничтожил боевую бронированную машину ВСУ.

Тем временем российские артиллеристы рассказали о том, как применяют в боевой работе буссоль. Это измерительный инструмент, который помогает бойцам ориентировать орудие в заданном направлении. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.