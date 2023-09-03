Российские военные отразили четыре попытки атаки ВСУ на запорожском направлении

На запорожском направлении российские подразделения отразили четыре попытки атаки штурмовых отрядов ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, уничтожено более 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, две артиллерийские системы М777 и орудие М119 производства США.

Зенитно-ракетные системы "Тор-М2" уничтожили несколько украинских беспилотников. Машины вычисляют дроны ВСУ, даже если они летят на предельно малых высотах. После этого открывается прицельный огонь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.