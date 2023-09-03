Российская армия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ на херсонском направлении

Российские военнослужащие группировки войск "Днепр" на херсонском направлении разгромили украинский пункт управления беспилотниками и место хранения вооружения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На запорожском направлении российские подразделения отразили четыре попытки атаки штурмовых отрядов ВСУ. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 и орудие М119 производства США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.