В Праге жители потребовали отставки кабмина

В Праге проходит массовая акция протеста – люди требуют отставки кабмина Чехии. На улицы вышли более 100 тысяч человек. Среди них – политики, ученые и общественные деятели, многие выступили с речью и возложили на правительство ответственность за энергетический кризис и инфляцию.

Они призвали, в частности, как можно быстрее начать переговоры с Россией и заключить контракт на поставку российского газа в Чехию. Организаторы пригрозили – если кабмин не подаст в отставку до 25 сентября, то уже 28 сентября вся республика примет участие в забастовке.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.