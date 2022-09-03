ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и село Казацкое в Херсонской области, есть разрушения. Также украинские войска нанесли ракетный удар по жилому кварталу Херсона в районе речного порта. Однако ВСУ продолжают нести большие потери на Николаево-Криворожском направлении.

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