Российские военные пресекли попытку захвата ЗАЭС украинским морским десантом

Российские военные пресекли новую попытку захвата Запорожской АЭС украинским морским десантом. Авиация нанесла по противнику удары, уничтожив 20 катеров и лодок. Кроме того, ВСУ продолжают нести большие потери на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщают в Минобороны РФ.

За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих.

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