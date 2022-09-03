Михаила Горбачева похоронили с почестями на Новодевичьем кладбище в Москве. Захоронили политика рядом с его супругой Раисой Максимовной.

До этого прошла церемония прощания. Панихида проходила в Колонном зале Дома Союзов. Проститься с Горбачевым пришли как публичные люди, так и обычные москвичи.

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