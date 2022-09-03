В Запорожской области назвали спланированной провокацией Киева обстрел АЭС

В администрации Запорожской области заявили, что обстрел атомной электростанции – это спланированная провокация Киева. Ее цель – запугать миссию МАГАТЭ и обвинить Россию в невозможности обеспечить безопасность на АЭС. По словам представителя администрации Владимира Рогова, в Киеве понимают, что итоги визита миссии будут крайне неудобны для Украины.

Глава МАГАТЭ проинформирует Совбез ООН о поездке на Запорожскую АЭС 6 сентября. Миссия МАГАТЭ уже зафиксировала повреждения станции. Основная часть международных экспертов останется в Энергодаре до 4 или 5о сентября. Несколько инспекторов будут работать на станции постоянно.

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