Ночью ВСУ попытались вновь высадиться в районе Энергодара. Десятки лодок с большим количество вооруженных людей выехали из района Каневского и Лысогорки, находящихся на правом берегу Днепра. Как заявили власти Запорожской области, была поднята авиация, работали вертолеты Ка-52. ВСУ не удалось добраться до Энергодара. Попытку высадиться сорвали. Кроме того, ночью Энергодар вновь обстреливали. ВСУ нанесли серию ударов по городу. Били из РСЗО "Хаймарс".

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