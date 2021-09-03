В Общественном штабе рассказали, кто обеспечит чистоту и прозрачность грядущих выборов

В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве рассказали, кто и как будет обеспечивать прозрачность предстоящего голосования. Еще в феврале начали набирать желающих в корпус наблюдателей. Они будут следить за происходящим на участках в течение всех трех дней.

Корпус называют одним из важнейших подразделений Общественного штаба. В него вошли 15 тысяч человек. Больше половины – это молодежь от 18 до 35 лет. А 45% ранее уже трудились в качестве наблюдателей.

Кроме того, впервые на сентябрьских выборах будут использовать приложение "Мобильный наблюдатель". С его помощью можно связаться со Штабом и получить юридическую консультацию, как и через колл-центр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.