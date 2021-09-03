Собянин проголосует на выборах депутатов Госдумы онлайн

Сергей Собянин подал заявление на участие в электронном голосовании на выборах, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Мэр отметил, что именно дистанционное голосование является самым удобным, надежным и безопасным способом. Это было доказано, когда система использовалась во время голосования по поправкам в Конституцию.

Тогда систему, основанную на блокчейне, неоднократно пытались взломать, но из этого ничего не вышло. При этом сам электронный бюллетень существует только на экране телефона или компьютера избирателя. Информация о нем нигде не сохраняется и нет единого сервера, где хранились бы все данные.

Такую сеть очень сложно взломать. Голосование тайное, анонимное и максимально прозрачное. Отдать свой голос с поддельного аккаунта просто не получится. Человеческий фактор минимизировали, подсчеты проводит система.

Сергей Собянин отметил, что если изначально дистанционное голосование было дополнительным способом волеизъявления, то сейчас, в период пандемии, это основная возможность выразить свою гражданскую позицию и при этом обезопасить себя и окружающих. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.