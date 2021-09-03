Собянин подал заявление на участие в электронном голосовании на выборах 17–19 сентября

Сергей Собянин подал заявление на участие в электронном голосовании на выборах, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Мэр отметил, что именно дистанционное голосование является самым удобным, надежным и безопасным способом. Это было доказано, когда система использовалась во время голосования по поправкам в Конституцию.

Тогда систему, основанную на блокчейне, неоднократно пытались взломать, но из этого ничего не вышло. При этом сам электронный бюллетень существует только на экране телефона или компьютера избирателя. Информация о нем нигде не сохраняется.

Если изначально дистанционное голосование было дополнительным способом волеизъявления, то сейчас в период пандемии это основная возможность выразить свою гражданскую позицию и при этом обезопасить себя и окружающих.

С 17 по 19 сентября состоятся выборы в Госдуму. Тогда же в нескольких районах Москвы выберут депутатов Мосгордумы, а в Щукине – депутатов муниципального собрания. Регистрация на онлайн-голосование продлится до 13 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.