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03 августа, 16:30

Политика

Новости мира: Харрис официально станет кандидатом на пост президента США

Новости мира: Харрис официально станет кандидатом на пост президента США

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Камала Харрис официально станет кандидатом на пост президента США. Голосование продлится до 5 августа, однако необходимое число голосов она уже получила.

Не меньше 32 человек погибли в Сомали в результате террористической атаки. Нападение осуществили 6 террористов. Меры безопасности в городе усилены. В СМИ пишут, что всех оставшихся в живых злоумышленников уже удалось нейтрализовать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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