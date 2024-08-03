Новости мира: Харрис официально станет кандидатом на пост президента США

Камала Харрис официально станет кандидатом на пост президента США. Голосование продлится до 5 августа, однако необходимое число голосов она уже получила.

Не меньше 32 человек погибли в Сомали в результате террористической атаки. Нападение осуществили 6 террористов. Меры безопасности в городе усилены. В СМИ пишут, что всех оставшихся в живых злоумышленников уже удалось нейтрализовать.

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