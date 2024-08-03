ВС РФ нанесли поражение четырем механизированным и двух десантно-штурмовым бригадам ВСУ

По сообщению Минобороны в зоне ведения боев "Южная" группировка войск нанесла поражение четырем механизированным и двух десантно-штурмовым бригадам ВСУ. За неделю они потерялди там около четырех тысяч бойцов, два танка, в том числе Leopard производства Германии. Отражены пять контратак противника. Основные бои на этом участке идут за Часов Яр. Это один из ключевых узлов обороны на бахмутском направлении. Ситуация там, по словам военных экспертов, непростая. Рельеф, условия местности еще больше осложняют наступление российских войск. Однако, продвижение вперед есть.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

