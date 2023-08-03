Экипажи российских Су-25 нанесли ракетный удар по минометным расчетам ВСУ

Крылатый дуэт. Экипажи российских штрумовиков Су-25 нанесли ракетный удар по минометным расчетам ВСУ на Краснолиманском направлении.

На кадрах видео попадания видно, что боевая пара самолетов идет на малой высоте. Скорость составляет 800 километров в час. Штурмовики применили неуправляемые ракеты, которые попали точно в цели. После этого летчики вернулись на базу для подготовки к следующему заданию.

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