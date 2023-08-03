Новости часа: в ООН заявили, что делают все возможное для экспорта агропродукции из РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Путин и лидеры 7 стран Африки договорились о диалоге по мирной инициативе по Украине, следует из совместного заявления африканских государств и России

ООН делает все возможное для продолжения экспорта сельхозпродукции РФ, заявили в офисе генсека организации

За сутки авиация коалиции во главе с США допустила 25 нарушений в воздушном пространстве Сирии, сообщили российские военные.