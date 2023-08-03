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Новости

03 августа, 23:00

Политика

Новости часа: в ООН заявили, что делают все возможное для экспорта агропродукции из РФ

Новости часа: в ООН заявили, что делают все возможное для экспорта агропродукции из РФ

Армия России отбила атаки ВСУ на четырех направлениях

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

Новости часа: США сократили санкционный список по России

Российские военные поразили минометный расчет ВСУ в зоне СВО

Российские военные отбили восемь атак ВСУ на донецком направлении

Новости часа: РФ ввела для Румынии квоты на численность дипломатического персонала

Новости часа: прощание с Ириной Мирошниченко пройдет в МХТ имени Чехова 7 августа

Новости часа: Путин заявил, что чиновники РФ должны ездить на отечественных автомобилях

ВСУ пытались наступать на четырех направлениях в течение 2 августа – МО РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Путин и лидеры 7 стран Африки договорились о диалоге по мирной инициативе по Украине, следует из совместного заявления африканских государств и России

ООН делает все возможное для продолжения экспорта сельхозпродукции РФ, заявили в офисе генсека организации

За сутки авиация коалиции во главе с США допустила 25 нарушений в воздушном пространстве Сирии, сообщили российские военные.

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