Как сообщили в минобороны России, за сутки наши военные отбили атаки противника на Донецком, Южнодонецком, Купянском и Краснолиманском направлениях. Уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ, включая 4 танка. Кроме того, разбиты артиллерийские вооружения Украины, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук".

Российские штурмовые отряды ведут успешное наступление на широком фронте Купянского направления. Наши военные заняли более выгодные позиции в Харьковской области и Луганской народной республике. За сутки российские ПВО перехватили 11 снарядов Хаймарс, две ракеты HARM и сбили четыре десятка беспилотников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.