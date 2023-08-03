Эксперты заявили, что новый морской дрон-камикадзе ВСУ собран из западных запчастей

Техническая новинка, которую ВСУ всему миру выдавали за собственную разработку, оказалась делом рук не только украинских специалистов. Как утверждают военные эксперты, морской дрон-камикадзе "Микола" собран из запчастей, которую поставили страны Запада. При этом уникальных комплектующих в аппарате крайне мало.

Насколько мощны эти беспилотники? И как с ними борются российские военные? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.