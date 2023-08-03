РФ включила Норвегию в список недружественных стран

Кабмин РФ включил Норвегию в список недружественных стран. Распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства.

Для дипмиссий, которые оказались в этом перечне, есть ограничения, например, по приему на работу сотрудников в посольства, консульства и представительства на территории России.

В правительстве отметили, что список недружественных стран могут еще расширить. В него уже входят США, Чехия, Греция, Дания и другие государства. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.