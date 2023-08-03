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Политика

Артиллеристы ВС РФ уничтожили укрепленные позиции ВСУ на соледаро-артемовском направлении

Артиллеристы ВС РФ уничтожили укрепленные позиции ВСУ на соледаро-артемовском направлении

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Артиллеристы из Тульского соединения ВДВ уничтожили укрепленные позиции ВСУ. Эти подразделения десантников держат оборону на соледаро-артемовском направлении.

Огонь ведут из орудий Д-20 – это буксируемая пушка-гаубица калибром 152 миллиметра. Она способна поражать цели на расстоянии до 17 километров. За одну минуту боевой расчет орудия Д-20 успевает сделать до пяти выстрелов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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