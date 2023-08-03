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Политика

Актер Дин Норрис призвал Зеленского пройти курс реабилитации от алкогольной зависимости

Актер Дин Норрис призвал Зеленского пройти курс реабилитации от алкогольной зависимости

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Лидеру Украины Владимиру Зеленскому в очередной раз посоветовали пройти курс реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости. С обращением к украинскому президенту выступил голливудский актер Дин Норрис.

По словам исполнителя главной роли в сериале "Во все тяжкие", за последний год Зеленский явно пристрастился к запрещенным веществам. Ранее с таким же советом к Зеленскому обратился Элайджа Вуд, сыгравший роль Фродо в легендарной саге "Властелин колец". Он даже предложил помочь с поиском хорошего врача.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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