Актер Дин Норрис призвал Зеленского пройти курс реабилитации от алкогольной зависимости

Лидеру Украины Владимиру Зеленскому в очередной раз посоветовали пройти курс реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости. С обращением к украинскому президенту выступил голливудский актер Дин Норрис.

По словам исполнителя главной роли в сериале "Во все тяжкие", за последний год Зеленский явно пристрастился к запрещенным веществам. Ранее с таким же советом к Зеленскому обратился Элайджа Вуд, сыгравший роль Фродо в легендарной саге "Властелин колец". Он даже предложил помочь с поиском хорошего врача.

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