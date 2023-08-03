Трамп заявил, что ему в общей сложности грозит 561 год тюрьмы

Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили новые обвинения о беспорядках в Капитолии в январе 2021 года. Считают, что так он пытался помешать утверждению итогов президентских выборов.

В общей сложности четыре заявленные статьи набирают срок в 50 лет. Всего же, по подсчетам самого Трампа, по совокупности обвинений ему грозит 561 год тюремного заключения. В США уже назвали происходящее попыткой переключить внимание граждан со скандала с семьей действующего президента страны Джо Байдена.

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