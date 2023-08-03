Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Политика

Трамп заявил, что ему в общей сложности грозит 561 год тюрьмы

Трамп заявил, что ему в общей сложности грозит 561 год тюрьмы

Минобороны РФ показало боевую работу танков Т-80БВ в зоне СВО

Новости часа: система ПВО сбила беспилотник под Белгородом

Новости часа: семь человек в ДНР получили ранения при обстрелах ВСУ

Пленные украинские военнослужащие рассказали о фиктивных медкомиссиях

Встреча с сооснователем фудмолла "Депо" прошла в общественном штабе Собянина

Пленные украинские военнослужащие рассказали о хаосе и огромных потерях в рядах ВСУ

ВСУ попытались атаковать российский корабль беспилотным катером

Новости часа: Путин сообщил о проработке вариантов поставок зерна для нуждающихся стран

Новости часа: в Кремле рассказали, при каких условиях РФ вернется к зерновой сделке

Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили новые обвинения о беспорядках в Капитолии в январе 2021 года. Считают, что так он пытался помешать утверждению итогов президентских выборов.

В общей сложности четыре заявленные статьи набирают срок в 50 лет. Всего же, по подсчетам самого Трампа, по совокупности обвинений ему грозит 561 год тюремного заключения. В США уже назвали происходящее попыткой переключить внимание граждан со скандала с семьей действующего президента страны Джо Байдена.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика