Минобороны РФ показало боевую работу танков Т-80БВ в зоне СВО

Штурмовые отряды "Западной" группировки войск продолжают наступать на купянском направлении. Российских мотострелков поддерживает артиллерия и бронетехника. Боевую работу экипажей танков Т-80БВ показали в Минобороны РФ.

В данный момент, как правило, стрельбу они ведут с закрытых огневых позиций, корректируя огонь с помощью беспилотников. Основными целями для танкистов становятся укрепрайоны ВСУ, скопления живой силы, бронетехники и артиллерийские огневые позиции.

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