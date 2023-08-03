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Минобороны РФ показало боевую работу танков Т-80БВ в зоне СВО

Минобороны РФ показало боевую работу танков Т-80БВ в зоне СВО

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Штурмовые отряды "Западной" группировки войск продолжают наступать на купянском направлении. Российских мотострелков поддерживает артиллерия и бронетехника. Боевую работу экипажей танков Т-80БВ показали в Минобороны РФ.

В данный момент, как правило, стрельбу они ведут с закрытых огневых позиций, корректируя огонь с помощью беспилотников. Основными целями для танкистов становятся укрепрайоны ВСУ, скопления живой силы, бронетехники и артиллерийские огневые позиции.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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