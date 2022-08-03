Белый дом не видит причин для наращивания военной деятельности Китаем

Американская администрация полагает, что у Пекина нет оснований для наращивания военной деятельности, несмотря на поездку спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она заявила, что Вашингтон намерен отслеживать дальнейшие шаги китайской стороны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.