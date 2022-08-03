В КНР завили, что поездка Пелоси на Тайвань может привести к кризису в регионе

Китайские власти завили, что поездка Нэнси Пелоси на Тайвань может привести к кризису в регионе. Сегодня спикер палаты представителей США завершила свой визит на остров. Там она пробыла всего 19 часов.

Пелоси подтвердила поддержку Тайваня со стороны США в вопросах безопасности. В Китае же восприняли визит как провокацию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.