Пелоси подтвердила поддержку Тайваню в вопросах безопасности

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время своего визита подтвердила поддержку Тайваню со стороны Вашингтона в вопросах безопасности.

Китайские власти, в свою очередь, заявили, что визит Пелоси приведет к кризису в регионе. Вместе с тем в Сети появились кадры, как спикер палаты представителей идет к самолету, чтобы покинуть Тайвань. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

