В результате высокоточного удара ВКС России по пункту временной дислокации подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке ДНР было уничтожено свыше 50 националистов и шесть единиц автомобильной техники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Кроме того, высокоточными ракетами удалось уничтожить базу хранения с польским вооружением и боеприпасами иностранного производства в районе населенного пункта Радехов Львовской области.

За сутки Вооруженные силы России уничтожили четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населенных пунктов Варваровка, Артемовск, Водяное, Очеретино. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

