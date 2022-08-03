В ДНР сообщили об обстреле ВСУ Донецка

Украинские войска меньше чем за сутки трижды обстреляли Донецк из "Градов". В общей сложности по городу выпустили более 50 ракет, сообщили в ДНР. Также ВСУ продолжают выпускать по Донецку снаряды, начиненные противопехотными минами "Лепесток".

Вместе с тем российские военные продолжают наступление на Северско-Артемовском направлении. В кольцо берут Соледар и Авдеевку. На очереди находятся населенные пункты Трудовое и Широкое.

Подразделения ВСУ во время отступления ведут огонь по жилым кварталам. Российские военные эвакуируют мирных жителей из опасных районов и подвозят в пострадавшие населенные пункты гуманитарную помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

