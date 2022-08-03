Российская армия не будет применять на Украине ядерное оружие – МИД

Российская армия не будет применять на Украине ядерное оружие. Об этом заявили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что в Кремле неукоснительно соблюдают будапештский меморандум, в рамках которого Россия взяла на себя обязательства не задействовать оружие такого типа и не угрожать им другим странам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.