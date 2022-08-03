Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул

Первый сухогруз с украинским зерном прибыл к Стамбулу. Об этом сообщили в турецком министерстве обороны. В понедельник, 1 августа, он вышел из порта Одессы, а вечером 2 августа достиг пролива Босфор со стороны Черного моря. Сухогруз добрался до Стамбула без происшествий.

Судно, груженое кукурузой, следует под флагом Сьерра-Леоне. Теперь его должны досмотреть представители Турции, России, Украины и ООН. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.