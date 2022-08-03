Российские вертолеты Ми-28 уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ. На землю машины опускаются только для того, чтобы пополнить боекомплект. При этом перед каждым заданием экипаж тщательно планирует новый маневр.

Запросов на поддержку подразделений союзных войск с воздуха поступает много. Вертолеты не только уничтожают противника, но и сопровождают колонны с гуманитарной помощью, защищая их от нападения боевиков и мародеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.