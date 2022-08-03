Владимир Зеленский ответил на петицию украинских граждан о легализации однополых браков

На фоне распространения оспы обезьян президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию граждан о легализации у них в стране однополых браков. По его словам, этот вопрос поручено проработать премьер-министру Украины.

Однако поменять конституцию Украины не получится из-за военного положения. Тем не менее, петиция набрала 28 тысяч голосов при 25 тысячах необходимых для рассмотрения президентом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.