Хакеры вмешались в выборную кампанию в Британии. Из-за угрозы взлома отложили почтовое голосование за нового премьер-министра. Как написала газета The Telegraph, о готовящейся атаке предупредили в Британском центре правительственной связи.

Компьютерные взломщики собирались изменить количество голосов в пользу того или иного кандидата. Из-за этого бюллетени для голосования по почте, которые должны были начать поступать членам Консервативной партии с понедельника, 1 августа, так и не были отправлены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.