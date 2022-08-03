Российские военные провели учебную операцию в Сирии

В Сирии российские военные провели учебную операцию. Подразделения при поддержке военно-космических сил отработали форсирование реки. Были задействованы самоходные установки и системы залпового огня. Также в маневрах приняли участие сирийские танкисты, обученные российскими инструкторами.

Такие масштабные учения на территории Сирии прошли впервые. В них задействовали бронетехнику и авиацию. В итоге все поставленные задачи были выполнены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.