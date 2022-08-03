Жители Киевского района Донецка вновь провели ночь в бомбоубежищах. По данным Народной милиции республики, боевики выпустили по жилым кварталам десятки снарядов калибра 155 миллиметров, один человек погиб, десять получили ранения.

Тем временем саперы продолжили обследовать улицы города. Практически на каждом шагу им приходится обезвреживать мины, установленные киевскими силовиками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.