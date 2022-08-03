Российские военные продолжили наступление на Северско-Артемовском направлении. В кольцо берут Соледар и Авдеевку. На очереди населенные пункты Трудовое и Широкое.

Подразделения ВСУ во время отступления ведут огонь по жилым кварталам. Российские военные эвакуируют мирных жителей из опасных районов и подвозят в пострадавшие населенные пункты гуманитарную помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.