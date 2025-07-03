Новости мира: в Кишиневе произошли столкновения на фоне суда над главой Гагаузии Гуцул

У здания суда в Кишиневе, где проходит заседание по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул, произошли столкновения ее сторонников с теми, кто поддерживает правящую партию. Политика обвиняют в причастности к незаконному финансированию. Прокурор попросил для нее 9 лет тюрьмы и запрет занимать руководящие должности сроком на 5 лет. Глава Гагаузии все обвинения отвергает. Прения сторон пройдут 3 июля, после чего обвиняемой дадут последнее слово перед вынесением приговора.

Футболист "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жота погиб в автомобильной аварии в Испании. Представители португальской команды подтвердили информацию. Lamborghini, в которой находились нападающий и его брат, вылетела с дороги и загорелась. По предварительным данным, это произошло из-за лопнувшей шины. Жоте было 28 лет, он выступал за Ливерпуль с 2020 года. В составе команды он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги. Полторы недели назад футболист женился на матери своих троих детей Руте Кардосо.

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