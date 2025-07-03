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03 июля, 11:30

Политика

Новости мира: главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен грозит вотум недоверия

Новости мира: главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен грозит вотум недоверия

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Председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен может быть вынесен вотум недоверия. Причиной стали коррупционные скандалы во время пандемии. Суд признал, что комиссия нарушила нормы ЕС, когда сняла с производителей юридическую ответственность за побочные эффекты препаратов и закупила вакцины до завершения клинических испытаний.

Российское посольство в Индонезии подтвердило, что россиян не было среди пассажиров затонувшего у берегов Бали парома. По последним данным, погибли четыре человека, 23 сумели спастись. Судно затонуло через полчаса после выхода из порта в провинции Восточная Ява, на борту находились пассажиры и более 20 автомобилей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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