Новости мира: главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен грозит вотум недоверия

Председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен может быть вынесен вотум недоверия. Причиной стали коррупционные скандалы во время пандемии. Суд признал, что комиссия нарушила нормы ЕС, когда сняла с производителей юридическую ответственность за побочные эффекты препаратов и закупила вакцины до завершения клинических испытаний.

Российское посольство в Индонезии подтвердило, что россиян не было среди пассажиров затонувшего у берегов Бали парома. По последним данным, погибли четыре человека, 23 сумели спастись. Судно затонуло через полчаса после выхода из порта в провинции Восточная Ява, на борту находились пассажиры и более 20 автомобилей.

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