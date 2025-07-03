Российские артиллеристы нанесли удар по позициям ВСУ

Артиллеристы группировки российских войск "Восток" нанесли удар из реактивных систем залпового огня "Град" по позициям противника в районе села Карла Маркса ДНР. В результате выполнения боевой задачи уничтожено до 20 бойцов ВСУ, а также нарушена система огневого контроля.

Военные эксперты отмечают продвижение российских подразделений в Харьковской области: закреплены новые позиции у населенного пункта Кондрашовка рядом с Купянском. Южнее Кондрашовки занята лесистая местность, бойцы ВСУ вытеснены с этих участков, а российские военнослужащие заняли украинские позиции.

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