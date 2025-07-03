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03 июля, 07:15

Политика

НАТО потребовала, чтобы США пересмотрели приостановку поставок оружия Украине

НАТО потребовала, чтобы США пересмотрели приостановку поставок оружия Украине

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НАТО требует от Пентагона пересмотреть приостановку поставок американского оружия Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg. Там отметили, что решение Минобороны США застало Киев и его союзников врасплох и едва не вызвало панику.

С начала спецоперации Штаты поставляли Украине РСЗО Himars, БМП Bradley и танки Abrams. Среди европейских стран основную помощь оказала Германия. Она передавала ВСУ танки Leopard, системы ПВО и зенитные установки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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