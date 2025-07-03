НАТО потребовала, чтобы США пересмотрели приостановку поставок оружия Украине

НАТО требует от Пентагона пересмотреть приостановку поставок американского оружия Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg. Там отметили, что решение Минобороны США застало Киев и его союзников врасплох и едва не вызвало панику.

С начала спецоперации Штаты поставляли Украине РСЗО Himars, БМП Bradley и танки Abrams. Среди европейских стран основную помощь оказала Германия. Она передавала ВСУ танки Leopard, системы ПВО и зенитные установки.

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