Алиев на встрече с Путиным отметил активное взаимодействие экономик двух стран

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане отметил активное взаимодействие экономик двух стран и рост взаиморасчетов в национальных валютах.

Он уточнил, что по азербайджанскому экспорту в Россию взаиморасчеты в национальных валютах составляют уже более 70%, а по российскому экспорту в Азербайджан – около 50%.

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