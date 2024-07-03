03 июля, 14:45Политика
Алиев на встрече с Путиным отметил активное взаимодействие экономик двух стран
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане отметил активное взаимодействие экономик двух стран и рост взаиморасчетов в национальных валютах.
Он уточнил, что по азербайджанскому экспорту в Россию взаиморасчеты в национальных валютах составляют уже более 70%, а по российскому экспорту в Азербайджан – около 50%.
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