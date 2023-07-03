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Новости

03 июля, 18:45

Политика

Новости часа: Латвия возобновит ограниченный прием заявлений от россиян на визы с 4 июля

Новости часа: Латвия возобновит ограниченный прием заявлений от россиян на визы с 4 июля

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Латвия возобновляет ограниченный прием заявлений на визы для россиян. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны.

Подмосковные предприниматели смогут за один рубль получить помещение для бизнеса. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Севастополь запустит спецпрограмму по отдыху для семей участников СВО. Об этом рассказали местные власти.

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