Еще 14 украинских беспилотников и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS перехватили российские военные в зоне СВО за последние сутки. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, в Херсонской области сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины. На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск уничтожили самоходную установку "Гвоздика" и гаубицу американского производства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.