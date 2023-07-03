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Политика

Российская армия перехватила 14 украинских беспилотников за сутки

Российская армия перехватила 14 украинских беспилотников за сутки

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Еще 14 украинских беспилотников и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS перехватили российские военные в зоне СВО за последние сутки. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, в Херсонской области сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины. На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск уничтожили самоходную установку "Гвоздика" и гаубицу американского производства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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