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Политика

Авиация РФ атаковала механизированную бригаду ВСУ на запорожском направлении

Авиация РФ атаковала механизированную бригаду ВСУ на запорожском направлении

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На запорожском направлении оперативно-тактическая авиация группировки войск "Восток" нанесла удар по месту дислокации 33-й механизированной бригады ВСУ. Поражены опорные пункты и военная техника, в их числе один танк, две БМП и две боевые бронированные машины.

По целям на земле отработали ракетами разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор". Во время боевого вылета их сопровождала группа огневой поддержки на транспортно-боевых вертолетах Ми-8.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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