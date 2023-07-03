Авиация РФ атаковала механизированную бригаду ВСУ на запорожском направлении

На запорожском направлении оперативно-тактическая авиация группировки войск "Восток" нанесла удар по месту дислокации 33-й механизированной бригады ВСУ. Поражены опорные пункты и военная техника, в их числе один танк, две БМП и две боевые бронированные машины.

По целям на земле отработали ракетами разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор". Во время боевого вылета их сопровождала группа огневой поддержки на транспортно-боевых вертолетах Ми-8.

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