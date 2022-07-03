В порту Турции задержали российский сухогруз – СМИ

В порту Турции задержали российский сухогруз, пишут СМИ.

В Москве начались съемки фильма о народном ополчении 1941 года, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Завершено строительство оборотного тупика за станцией БКЛ "Аминьевская", сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

