Шойгу заявил об освобождении ЛНР

Военные освободили Луганскую народную республику. Об этом Владимиру Путину доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, благодаря успешным боевым действиям Вооруженных сил РФ и подразделений Народной милиции ЛНР был установлен полный контроль над городом Лисичанск и близлежащими населенными пунктами.

Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.

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